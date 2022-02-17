Переговоры «Барсы» и Роберто о новом контракте сорвались. Игрок, скорее всего, уйдет

Будущее защитника «Барселоны» остается неопределенным.

По данным Diario Sport, переговоры о продлении контракта окончательно сорвались. Все идет к тому, что в следующем сезоне футболист будет играть в другом клубе.

Сообщалось, что испанцу придется снизить зарплату минимум на 50%, чтобы остаться в «Барсе». Также появлялись сведения о том, что Хави рассчитывает на игрока и хочет, чтобы он остался.

Срок действующего контракта Роберто с «Барсой» истекает летом этого года. Статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.