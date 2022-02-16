Эллиотт – самый молодой игрок в истории «Ливерпуля» в старте на матч ЛЧ. Он побил рекорд Трента, сыгравшего со «Спартаком»

Полузащитник Харви Эллиотт вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».
Эллиотт в возрасте 18 лет и 318 дней стал самым молодым игроком в истории клуба, вышедшим в стартовом составе в матче Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов.
Предыдущим рекордсменом «Ливерпуля» был защитник Трент Александер-Арнолд, в возрасте 18 лет 354 дней сыгравший с первых минут в матче со «Спартаком» в 2017-м (1:1).
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