Эллиотт – самый молодой игрок в истории «Ливерпуля» в старте на матч ЛЧ. Он побил рекорд Трента, сыгравшего со «Спартаком»

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Полузащитник Харви Эллиотт вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

Эллиотт в возрасте 18 лет и 318 дней стал самым молодым игроком в истории клуба, вышедшим в стартовом составе в матче Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов.

Предыдущим рекордсменом «Ливерпуля» был защитник Трент Александер-Арнолд, в возрасте 18 лет 354 дней сыгравший с первых минут в матче со «Спартаком» в 2017-м (1:1).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также на сайте можно посмотреть прямую трансляцию матча.

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