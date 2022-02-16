Обляков о травме в матче с «Сочи»: «Думал, что мне спину сломали! Было невыносимо больно»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о травме, полученной во время матча против «Сочи» (1:4).

– Среди полевых игроков ЦСКА у тебя больше всего минут на поле. Ты сыграл все матчи в , за исключением второго тайма с . Там ты вроде получил травму.

– Это был ужасный момент. Думал, что мне спину сломали! Было невыносимо больно. Все произошло на десятой минуте, когда мы уже проигрывали 0:1. На адреналине я доиграл тайм до конца. Боль была, но терпимая. В перерыве организм охладел, боль стала невыносимой, и я попросил замену, – сказал Обляков.