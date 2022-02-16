Иван Обляков: «ЦСКА – топ-клуб по трофеям, истории, задачам. Почему я должен хотеть уйти?»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что не хочет уходить из армейского клуба.

– С Виктором Михайловичем [Гончаренко] связь поддерживаешь?

– Давненько не общались.

– Когда он только ушел в «Краснодар», появилась новость: «Гончаренко забирает Облякова». Слышала версию, что в ответ на эти слухи ты ответил: «Ребята из «Краснодара» мечтают играть в ЦСКА, почему я должен думать о том, чтобы уйти в обратном направлении». Было такое?

– ЦСКА – топ-клуб по трофеям, истории, задачам. Почему я должен хотеть уйти? Да и предложений таких не поступало.

– Но ты хотел бы перейти условно в европейский клуб – как Чалов?

– Я в первую очередь хочу добиться результата с ЦСКА, выйти на более высокий уровень, чтобы быть уверенным, что смогу перейти в топ-лигу и бороться за место в составе. Тогда – возможно. Но мне здесь еще есть что доказывать. Хочется завоевать с ЦСКА трофеи и выйти на новый игровой уровень, – сказал Обляков.