УЕФА открыл дело из-за оскорблений Путина украинскими фанатами и призывов к убийству россиян на матче по мини-футболу

УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за поведения болельщиков сборной Украины по мини-футболу.

Во время матча с Россией украинцы скандировали: «Путин – #####!», а также призывали к убийству российских граждан.

В результате против открыли дисциплинарное производство по факту возможного нарушения украинскими фанатами Дисциплинарного регламента .

РФС обратился в УЕФА из-за поведения украинских фанатов на матче с Россией: «Высказывания содержали призывы к убийству, разжигали ненависть»