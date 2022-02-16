УЕФА открыл дело из-за оскорблений Путина украинскими фанатами и призывов к убийству россиян на матче по мини-футболу

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УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за поведения болельщиков сборной Украины по мини-футболу.

Во время матча с Россией украинцы скандировали: «Путин – #####!», а также призывали к убийству российских граждан.

В результате против УАФ открыли дисциплинарное производство по факту возможного нарушения украинскими фанатами Дисциплинарного регламента УЕФА

РФС обратился в УЕФА из-за поведения украинских фанатов на матче с Россией: «Высказывания содержали призывы к убийству, разжигали ненависть»

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