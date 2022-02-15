Месси, Доннарумма, Мбаппе и Ди Мария – в старте «ПСЖ» на матч с «Реалом». Неймар – в запасе

Стал известен стартовый состав «ПСЖ» на первый матч 1/8 финала против «Реала».

С первых минут на поле выйдут Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Преснель Кимпембе, Маркиньос, Марко Верратти, , Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Данилу Перейра, Нуну Мендеш и .

Запасные: Кейлор Навас, Мауро Икарди, , Колен Дагба, Джорджиньо Вейналдум, Левен Курзава, Андер Эррера, Абду Диалло, Юлиан Дракслер, Тило Керер, Идрисса Гуйе и Хави Симонс.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и , который начнется в 23:00 по московскому времени. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

Бензема, Менди, Асенсио, Винисиус – в старте «Реала» на матч с «ПСЖ»