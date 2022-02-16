Шмейхель сказал, что «МЮ» может выиграть ЛЧ в этом сезоне. Анри, Каррагер и Ричардс рассмеялись

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Тьерри Анри Майка Ричардс премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Петер Шмейхель Футбол

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель считает, что команда сможет побороться за победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Экс-футболисты клубов АПЛ Тьерри Анри, Майка Ричардс и Джейми Каррагер накануне работали в студии CBS Sports на играх ЛЧ, а датчанин общался с ними по видеосвязи.

Ричардс обратился к Шмейхелю: «Петер, скажи честно, ты веришь, что «МЮ» может выиграть ЛЧ? Только честно, без приколов».

Шмейхель ответил: «Да. Что за вопрос такой?»

Все эксперты в студии стали смеяться, Каррагер сказал: «А что это за ответ?»

«МЮ» проведет первый матч 1/8 финала ЛЧ против «Атлетико» на следующей неделе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные