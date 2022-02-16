Шмейхель сказал, что «МЮ» может выиграть ЛЧ в этом сезоне. Анри, Каррагер и Ричардс рассмеялись

Бывший вратарь считает, что команда сможет побороться за победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Экс-футболисты клубов АПЛ Тьерри Анри, и накануне работали в студии CBS Sports на играх ЛЧ, а датчанин общался с ними по видеосвязи.

Ричардс обратился к Шмейхелю: «Петер, скажи честно, ты веришь, что «МЮ» может выиграть ЛЧ? Только честно, без приколов».

Шмейхель ответил: «Да. Что за вопрос такой?»

Все эксперты в студии стали смеяться, Каррагер сказал: «А что это за ответ?»

«МЮ» проведет первый матч 1/8 финала ЛЧ против «Атлетико» на следующей неделе.