Питер Крауч: «Ливерпуль» и «Ман Сити» – мои фавориты Лиги чемпионов»

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Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч рассказал, кого считает фаворитами Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Сейчас у английского футбола классный период, Премьер-лига доминирует.

За последние три года были два английских финала, и это говорит обо всем. Никто бы не поставил против третьего такого финала в Санкт-Петербурге в этом году.

Я не могу игнорировать английские клубы. Мои фавориты – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», мне тяжело выбрать кого-то из них.

У действующего победителя «Челси» тоже хорошие шансы на защиту титула. Сомнения у меня только в отношении «Манчестер Юнайтед», – отметил Крауч.

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