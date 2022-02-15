Питер Крауч: «Ливерпуль» и «Ман Сити» – мои фавориты Лиги чемпионов»

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч рассказал, кого считает фаворитами Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Сейчас у английского футбола классный период, Премьер-лига доминирует.

За последние три года были два английских финала, и это говорит обо всем. Никто бы не поставил против третьего такого финала в Санкт-Петербурге в этом году.

Я не могу игнорировать английские клубы. Мои фавориты – и , мне тяжело выбрать кого-то из них.

У действующего победителя тоже хорошие шансы на защиту титула. Сомнения у меня только в отношении , – отметил Крауч.