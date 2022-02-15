Питер Крауч: «Ливерпуль» и «Ман Сити» – мои фавориты Лиги чемпионов»

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч рассказал, кого считает фаворитами Лиги чемпионов в этом сезоне.
«Сейчас у английского футбола классный период, Премьер-лига доминирует.
За последние три года были два английских финала, и это говорит обо всем. Никто бы не поставил против третьего такого финала в Санкт-Петербурге в этом году.
Я не могу игнорировать английские клубы. Мои фавориты – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», мне тяжело выбрать кого-то из них.
У действующего победителя «Челси» тоже хорошие шансы на защиту титула. Сомнения у меня только в отношении «Манчестер Юнайтед», – отметил Крауч.