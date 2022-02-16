Семак о новичках: «Никто из них не провел с нами оба сбора, им нужно привыкнуть. Будем смотреть их по ходу официальных матчей»

Главный тренер «Зенита» высказался о подготовке новичков команды перед стыковыми матчами за выход в 1/8 финала против «Бетиса».

– Насколько вы довольны новичками?

– Думаю, это хорошее усиление. Но есть сложность в том, что никто из них не провел с нами оба сбора. Им нужно привыкнуть. У каждого своя история: у кого-то смена чемпионата, у кого-то смена страны. Нужно адаптироваться к тренировочному процессу, наладить определенные взаимодействия. Будем по ходу официальных матчей смотреть новичков.

– Увидим ли мы дебют новичков?

– Скорее всего, да. Вопрос – в каком объеме. Для каждого игрока может быть разное время. За исключением незаявленного Алипа может выйти любой, – сказал Семак.

Напомним, что в нынешнее трансферное окно в пришли нападающие Иван Сергеев и Юри Алберто, а также защитник Арсен Адамов. Кроме того, в аренду был взят игрок обороны Нуралы Алип.