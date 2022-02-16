Семак о новичках: «Никто из них не провел с нами оба сбора, им нужно привыкнуть. Будем смотреть их по ходу официальных матчей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке новичков команды перед стыковыми матчами за выход в 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса».
– Насколько вы довольны новичками?
– Думаю, это хорошее усиление. Но есть сложность в том, что никто из них не провел с нами оба сбора. Им нужно привыкнуть. У каждого своя история: у кого-то смена чемпионата, у кого-то смена страны. Нужно адаптироваться к тренировочному процессу, наладить определенные взаимодействия. Будем по ходу официальных матчей смотреть новичков.
– Увидим ли мы дебют новичков?
– Скорее всего, да. Вопрос – в каком объеме. Для каждого игрока может быть разное время. За исключением незаявленного Алипа может выйти любой, – сказал Семак.
Напомним, что в нынешнее трансферное окно в «Зенит» пришли нападающие Иван Сергеев и Юри Алберто, а также защитник Арсен Адамов. Кроме того, в аренду был взят игрок обороны Нуралы Алип.