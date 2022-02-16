Ловрен пропустит первый матч с «Бетисом» из-за травмы

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Защитник «Зенита» Деян Ловрен пропустит первый стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса».

«Ловрен не готов сыграть, Алип не заявлен. Крицюк только начал заниматься на поле. У остальных проблем нет», – сообщил перед игрой главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Как стало известно ранее, у Ловрена поврежден голеностоп. Сообщалось, что футболист передвигается на костылях.

В этом сезоне 32-летний хорват провел за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах. Его статистика – здесь.

«Зенит» сыграет с «Бетисом» в четверг, 17 февраля. Ответный матч – 24-го.

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