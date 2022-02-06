Роналду первым набрал 400 млн подписчиков в Instagram

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лионель Месси соцсети Футбол

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду укрепился в статусе человека с наибольшим количеством подписчиков в Instagram.

На страницу португальца подписались уже 400 миллионов пользователей. Ближайшие конкуренты – модель Кайли Дженнер (308 млн) и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (306 млн).

Лишь у одной странице в соцсети больше подписчиков, чем у Роналду, – у профиля самого Instagram (469 млн).

Роналду о 37-летии: «Жизнь – это американские горки. Все сводится к ценностям, дающим понять, что усилия того стоят»

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