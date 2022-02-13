Леманн о травмах Холанда: «Месси и Роналду 10 лет играли в каждом матче. Футболист мирового уровня – тот, кто постоянно играет»

Бывший вратарь Дортмунд Йенс Леманн высказался о форварде .

«Очевидно то, что ты можешь считаться футболистом мирового уровня в том случае, если постоянно играешь. В этом аспекте ему надо прибавлять.

Я не знаю, можно ли его называть склонным к повреждениям, но сегодня он не играет [с берлинским «Унионом»] из-за травмы. Он должен поработать над своим телом.

Месси и Роналду десять лет играли в каждом матче, то же касается Левандовского и Лама.

Что касается Роналду, все мы думаем о том, как же здорово, что он ведет аскетичный образ жизни. Будучи молодым футболистом, я бы взял его за образец. Холанду нужно больше делать для себя самого», – сказал Леманн.