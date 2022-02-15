Почеттино думал выпустить Неймара в старте с «Реалом», но игрок решил, что ему лучше начать в запасе

Нападающий «ПСЖ» Неймар не вышел в стартовом составе на первый матч 1/8 финала с .

30-летний бразилец из-за травмы не играет с конца ноября.

Как сообщает журналист Canal Supporters Адриен Гренье со ссылкой на L’Équipe, главный тренер парижан думал над тем, чтобы выпустить игрока с первых минут.

Однако сам Неймар решил, что для него будет лучше начать матч в запасе.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Реалом». Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.

В «ПСЖ» Неймар часто пропускает 1/8 ЛЧ (3 раза за 4 сезона). Травмы испортили его карьеру в «Париже»