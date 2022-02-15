Широков о расширении РПЛ: «Не вижу экономического смысла. Это возможно, если накроют крышей несколько стадионов»

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Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков не поддерживает предложение о расширении РПЛ с 16 до 18 клубов.

«Не вижу экономического смысла. Пусть на примере матчей «Оренбург»«Урал» объяснят экономику.

Организация матча стоит денег, а посещаемость матчей невысока. Насколько это все экономически выгодно? Кто сказал, что эти матчи добавят интереса чемпионату?

Прядкина нет в РПЛ, но идея жива – играть в декабре. Сейчас февраль, и если будет морозно и снежно, куда переносить и где играть, учитывая добавляющиеся четыре тура?

На мой взгляд, расширение возможно, если будет программа, которая позволит накрыть крышей несколько стадионов РПЛ, чтобы было комфортно и играть, и смотреть», – сказал Роман.

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