«Госклубов, живущих на дотации регионов, может быть и 20, и 30 в РПЛ, но уровень футбола это не поднимет». Гунько о расширении лиги

Бывший тренер «Спартака» оценил возможное увеличение числа участников российской Премьер-лиги с 16 до 18.

«Если речь идет про бюджетные государственные клубы, живущие на дотации регионов, их может быть и 20, и 30 в Премьер-лиге, и всем будет хорошо. Однако уровень футбола, думаю, от этого не поднимется.

Нам надо идти к тому, чтобы клубы были частными. Наверное, на данный момент число 16 – это оптимальное количество для того, чтобы повышать уровень и соревноваться», – сказал Гунько.