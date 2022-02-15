Перес на 26 минут опоздал на ужин с президентом «ПСЖ». У них напряженные отношения

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Эмилио Бутрагеньо Нассер Аль-Хелайфи Суперлига Европы Футбол

Президент «Реала» Флорентино Перес и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поужинали вместе перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами.

Как пишет Marca, президент мадридского клуба на 26 минут опоздал на встречу в Pavilion, одном из самых престижных ресторанов Парижа, поэтому ужин начался без него.

«Реал» на этой встрече был также представлен гендиректором Хосе Ахелем Санчесом и спортдиректором Эмилио Бутрагеньо.

Отношения между Пересом и Аль-Хелайфи напряженные, главным образом – из-за Суперлиги Европы, одним из основателей которой стал «Реал» и которую не поддержал «ПСЖ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «ПСЖ» и «Реалом», который начнется в 23:00 по московскому времени. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

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