Президент «Реала» и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поужинали вместе перед первым матчем 1/8 финала чемпионов между клубами.

Как пишет Marca, президент мадридского клуба на 26 минут опоздал на встречу в Pavilion, одном из самых престижных ресторанов Парижа, поэтому ужин начался без него.

«Реал» на этой встрече был также представлен гендиректором Хосе Ахелем Санчесом и спортдиректором Эмилио Бутрагеньо.

Отношения между Пересом и Аль-Хелайфи напряженные, главным образом – из-за , одним из основателей которой стал и которую не поддержал «ПСЖ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Реалом», который начнется в 23:00 по московскому времени. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.