Президент «Реала» Флорентино Перес и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поужинали вместе перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами.
Как пишет Marca, президент мадридского клуба на 26 минут опоздал на встречу в Pavilion, одном из самых престижных ресторанов Парижа, поэтому ужин начался без него.
«Реал» на этой встрече был также представлен гендиректором Хосе Ахелем Санчесом и спортдиректором Эмилио Бутрагеньо.
Отношения между Пересом и Аль-Хелайфи напряженные, главным образом – из-за Суперлиги Европы, одним из основателей которой стал «Реал» и которую не поддержал «ПСЖ».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «ПСЖ» и «Реалом», который начнется в 23:00 по московскому времени. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.