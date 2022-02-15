Смертельные угрозы поступили Левандовскому, Нойеру и Гнабри. Идет поиск отправителя

Трем футболистам «Баварии» угрожают смертью, информирует Please My News со ссылкой на Bild.
Речь идет о вратаре Мануэле Нойере, полузащитнике Серже Гнабри и форварде Роберте Левандовском.
Примечательно, что сообщения изначально были доставлены в «Санкт-Паули», после чего клуб второй немецкой лиги перенаправил их в правоохранительные органы.
Отмечается, что отношение к угрозам серьезное, и теперь полиция ищет, от кого они могли бы исходить.
Сообщения по содержанию напоминают те, что поступали спортивному директору «Баварии» Хасану Салихамиджичу от фанатов мюнхенцев в разгар конфликта с теперь уже бывшим главным тренером клуба Хансом-Дитером Фликом.