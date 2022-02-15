Смертельные угрозы поступили Левандовскому, Нойеру и Гнабри. Идет поиск отправителя

Трем футболистам «Баварии» угрожают смертью, информирует Please My News со ссылкой на Bild.

Речь идет о вратаре , полузащитнике и форварде .

Примечательно, что сообщения изначально были доставлены в , после чего клуб второй немецкой лиги перенаправил их в правоохранительные органы.

Отмечается, что отношение к угрозам серьезное, и теперь полиция ищет, от кого они могли бы исходить.

Сообщения по содержанию напоминают те, что поступали спортивному директору «Баварии» от фанатов мюнхенцев в разгар конфликта с теперь уже бывшим главным тренером клуба Хансом-Дитером Фликом.