Смертельные угрозы поступили Левандовскому, Нойеру и Гнабри. Идет поиск отправителя

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Трем футболистам «Баварии» угрожают смертью, информирует Please My News со ссылкой на Bild.

Речь идет о вратаре Мануэле Нойере, полузащитнике Серже Гнабри и форварде Роберте Левандовском.

Примечательно, что сообщения изначально были доставлены в «Санкт-Паули», после чего клуб второй немецкой лиги перенаправил их в правоохранительные органы.

Отмечается, что отношение к угрозам серьезное, и теперь полиция ищет, от кого они могли бы исходить.

Сообщения по содержанию напоминают те, что поступали спортивному директору «Баварии» Хасану Салихамиджичу от фанатов мюнхенцев в разгар конфликта с теперь уже бывшим главным тренером клуба Хансом-Дитером Фликом.

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