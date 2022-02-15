Хенесс о «Баварии»: «Игроки читают лишь о том, что они лучше всех. Атмосфера слишком хорошая»

Почетный президент «Баварии» прокомментировал поражение команды от «Бохума» (2:4) в 22-м туре Бундеслиги.

«Думаю, проблема сейчас заключается в том, что наши игроки в газетах читают только про то, что они лучше всех и никто не может их победить.

Атмосфера очень хорошая, может быть, даже слишком хорошая. В команде не хватает трений.

Поражения меня беспокоят, но все в порядке, пока мы лидируем в чемпионате с шестиочковым отрывом.

Наши игроки всегда кажутся немного беспечными в матчах против более слабых соперников, но против такого не будет», – заявил Хенесс ServusTV.

Первый матч «Баварии» с «Зальцбургом» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 февраля.