Тренер «Зальцбурга» о «Баварии»: «Сыграем против, возможно, лучшей команды мира. Мы явные аутсайдеры»

Главный тренер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала с «Баварией».

«Мы знаем, что сыграем против, возможно, лучшей команды мира на данный момент, и мы явные аутсайдеры.

Тем не менее мы хотим быть смелыми, хотим показать свой игровой стиль на поле. Будет сложно, но мы постараемся.

Команда уже сотворила историю, выйдя в 1/8 финала. Парни завтра должны выйти на поле с уверенностью в себе – это чувство было добыто с большим трудом», – сказал 33-летний тренер.

Матч «Ред Булл Зальцбург» – пройдет 16 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.