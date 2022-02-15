Тренер «Зальцбурга» о «Баварии»: «Сыграем против, возможно, лучшей команды мира. Мы явные аутсайдеры»

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Маттиас Яйссле поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
«Мы знаем, что сыграем против, возможно, лучшей команды мира на данный момент, и мы явные аутсайдеры.
Тем не менее мы хотим быть смелыми, хотим показать свой игровой стиль на поле. Будет сложно, но мы постараемся.
Команда уже сотворила историю, выйдя в 1/8 финала. Парни завтра должны выйти на поле с уверенностью в себе – это чувство было добыто с большим трудом», – сказал 33-летний тренер.
Матч «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария» пройдет 16 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.