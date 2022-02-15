Юлиан Нагельсманн: «Когда пропускаешь 4 гола, защиту критикуют. Были провалы, но мы стали стабильнее в обороне в целом»

Главный тренер «Баварии» перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» высказался о критике в адрес обороны команды после игры против «Бохума» (2:4).

«Конечно, когда пропускаешь четыре гола, защиту критикуют. В целом, мы стали стабильнее в обороне, но у нас были провалы с «Бохумом» и «Гладбахом».

Наша команда владеет мячом больше всех в Европе. Это всегда сочетание разных аспектов.

В большинстве случаев у нас получается забить больше, чем пропустить. В Лиге чемпионов и в Кубке влияние пропущенных голов намного больше. Так что мы все хотим завтра добиться лучшего результата, чем в субботу», – сказал Нагельсманн.