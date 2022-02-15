FA хочет сотрудничать с Лесом Фердинандом по вопросам этнического разнообразия после его интервью о расизме

(FA) хочет сотрудничать с директором Лесом Фердинандом по вопросам разнообразия после интервью о расизме.

В нем Фердинанд сказал: «Лэмпард, Джеррард и Руни заканчивают карьеры, и все говорят, какими прекрасными тренерами они станут. О Райте, Фердинанде и Инсе медиа так не пишут». Кроме того, менеджер заявил, что количество темнокожих сотрудников в ФИФА и УЕФА должно увеличиться.

FA хочет сотрудничать с Фердинандом в вопросе о том, как можно улучшить уровень разнообразия в английском футболе.

«Признавая, что ни у одной организации нет ответов на все вопросы, мы будем приветствовать обмен передовым опытом и дальнейший диалог с Лесом, чтобы лучше понять, как «КПР» создает этническое разнообразие в управленческом и тренерском штабе.

Хотим увидеть, какие конкретные уроки мы можем извлечь, чтобы поделиться ими в более широком футбольном ландшафте», – заявил представитель FA.