Лес Фердинанд: «Если хотите прекратить расизм на стадионах, то исключайте команды с Евро или ЧМ. УЕФА и ФИФА не понимают проблему»

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Директор «Куинз Парк Рейнджерс» Лес Фердинанд считает, что для борьбы с расизмом в футболе нужно увеличить количество темнокожих представителей в УЕФА и ФИФА.

«Когда УЕФА и ФИФА наказывают толпу за расизм, они думают, что поступают правильно, но они просто не понимают проблему, потому что никогда не сталкивались с ней в жизни. Нужно, чтобы там работали люди с пониманием ситуации.

Если вы хотите остановить расизм на стадионах, то исключайте команды с Евро или чемпионата мира. Нам нужен голос, потому что нас не слышат», – сказал Фердинанд.

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