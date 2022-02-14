Лес Фердинанд: «Если хотите прекратить расизм на стадионах, то исключайте команды с Евро или ЧМ. УЕФА и ФИФА не понимают проблему»

Директор Лес Фердинанд считает, что для борьбы с расизмом в футболе нужно увеличить количество темнокожих представителей в УЕФА и .

«Когда УЕФА и ФИФА наказывают толпу за расизм, они думают, что поступают правильно, но они просто не понимают проблему, потому что никогда не сталкивались с ней в жизни. Нужно, чтобы там работали люди с пониманием ситуации.

Если вы хотите остановить расизм на стадионах, то исключайте команды с Евро или чемпионата мира. Нам нужен голос, потому что нас не слышат», – сказал Фердинанд.