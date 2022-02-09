Киркленд о Зума и кошке: «Это еще хуже расизма или укуса. Почему его не забанили? Пострадало беззащитное животное»

Бывший вратарь «Ливерпуля» Крис Киркленд удивлен, что защитника «Вест Хэма» не дисквалифицировали после инцидента с кошкой.

«Куда бы он ни пошел, он будет мишенью. И это правильно – он заслуживает всего, что получит. Я сторонник ментального здоровья. Мне нужно быть осторожнее со словами. Но Зума сам на себя все это навлек.

Отвратительное видео. До сих пор не верю, что он вчера играл за «Вест Хэм». Это позор.

Но опять же, что касается Футбольной ассоциации Англии... Если бы это был случай расизма, ФА вмешалась бы и дисквалифицировала игрока на 6-10 матчей, укус – 6-10 матчей бана.

Это еще хуже, если что. В чем разница? Тут мишень – беззащитное животное. Так почему ФА не вмешалась и не дисквалифицировала его. Просто не верится», – сказал Киркленд.

Зума пинал и бил кошку за разбитую вазу. Его требуют отдать под суд (полиция уже включилась) и выгнать из клуба и сборной

