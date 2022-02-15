Английский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился мыслями после завершения короткой программы у женщин в фигурном катании.

По итогом первого дня соревнований россиянка Камила Валиева лидирует с суммой 82,16. На второй строчке – россиянка Анна Щербакова (80,20), на третьей – японка Каори Сакамото (79,84).

«Позор. И почему кто-то должен смотреть еще хоть секунду этих запятнанных Олимпийских игр, когда мошенникам позволено блистать?» – написал Морган в твиттере.

Напомним, после командного турнира на в Пекине, где сборная России выиграла золото, стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

Россиянку допустили до личных соревнований, однако в случае, если она попадет на пьедестал, церемония награждения не состоится. Разбирательства по этому вопросу продолжатся после Олимпиады.

Валиева – лидер: откатала и расплакалась! Щербакова – чисто (2-я), Трусова упала и вне топ-3. У нас драма в эстафете + серебро и скандал с факами в коньках. Пекин-2022 – Live