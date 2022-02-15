Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Во время проката Трусова упала с тройного акселя. Она набрала 74,60 балла и заняла четвертое место.

«Тройной аксель не обсуждается и не будет обсуждаться. Я буду делать его всегда.

На тренировках он получается вне зависимости от состояния, в прокатах пока нет», – сказала фигуристка.

«Я не смотрю на четвертое место по итогам короткой. Я катаюсь для себя и буду кататься только для себя. Мой набор прыжков в произвольной зависит от моей формы и ни от чего больше.

Не могу сказать, как себя чувствовала Камила (Валиева) на разминке, потому что я была с концентрирована на себе. В остальном мы стараемся все время общаться как обычно

Очень хотелось сегодня выступить, это было ни на что не похоже по ощущениям – Олимпиада. Мы смотрели соревнования мальчиков и я ждала, когда сама смогу выйти на старт», – отметила Трусова.

⚡ Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде-2022, Щербакова – 2-я, Сакамото – 3-я, Трусова – 4-я