Хави: «Дембеле – часть «Барсы», и я уверен, что он нам поможет. Вопрос закрыт»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о вингере , который отказался продлевать контракт с клубом.

24-летний хавбек, который не выходил на поле с 12 января из-за ситуации с контрактом, был в заявке сине-гранатовых на игру с «Атлетико». Летом он покинет «Барсу» на правах свободного агента.

«Я уже говорил, что хотел выпустить Дембеле в матче с «Атлетико», но из-за удаления пришлось сделать другую замену, и Усман не смог выйти.

Дембеле – часть команды, и я уверен, что он нам поможет. Вопрос закрыт. Я решу, сыграет ли он», – сказал .

Сегодня «Барса» сыграет с в матче 24-го тура . Начало – в 23:00 по московскому времени.