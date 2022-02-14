Валенсия – Барселона 20.02.2022 Примера, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 20 февраля, в Валенсии, на стадионе «Месталья» встретятся «Валенсия» и «Барселона» в рамках 25 тура Чемпионата Испании по футболу. Поединок начнется в 18:15 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Валенсия»

«Валенсия» в этом сезоне крепко засела в середине таблицы и сейчас занимает 12 строчку в ней. В активе валенсийцев 30 очков, набранных в 24 играх, при этом 7 побед, 9 ничейных исходов и 8 поражений. Если в атакующих действиях более менее все в порядке и команда уже в ворота соперников забила 36 мячей, то в обороне у команды игра не ладится и уже пропустили 38 голов, что является одним из худших показателей в Чемпионате Испании.

«Летучие мыши» в последних 5 турах Примеры не выигрывали, всего же 2 ничьи и 3 поражения. Все поражения в гостевых играх с оппонентами: сначала было крупное поражение от мадридского «Реала» (1:4), где игра совсем не заладилась и удалось лишь размочить счет. Затем был выезд к мадридскому «Атлетико», где все начиналось прекрасно для команды из Валенсии и на перерыв после 1-го тайма они уходили при счете (2:0) в их пользу, но вот второй тайм провалили, в особенности концовку, где их оппонент сначала счет сравнял, а потом и забил победный мяч на 93 минуте.

А в последнем сыгранном туре Примеры валенсийцы уступили скромному «Алавесу» (1:2).

А очки в последних 5 матчах удалось набрать сначала в домашней игре с «Севильей», сыграв с ними (1:1), где валенсийцы отыгрались, проигрывая по ходу встречи. И 1 очко было добыто в игре с «Реал Сосьедад», где матч получился безголевой и закончился (0:0), при этом обе команды создали приличное количество моментов, Не хватало лишь реализации.

Футбольный клуб «Барселона»

«Барселона» в этом сезоне стартовала не лучшим образом, но сейчас уже постепенно выравнивает свое турнирное положение и сейчас занимает 4 место в таблице Примеры и всего в 4 очках отставания от 3-го «Бетиса», при одной игре в запасе относительно них. Глоток свежего воздуха команда глотнула после прихода на пост главного тренера команда Хави, а в следующий раз с приходом обратно в состав бразильца Дани Алвеса, который выделяется своими действиями как на поле, так и в раздевалке команды.

«Барселона» в последних 5 турах Примеры не знает горечи побед. Всего же в этих играх было 3 победы и 2 ничьи. Победной игрой стала игра 19 тура в гостях с «Мальоркой» (1:0), где «Барса» забила под конец 1-го тайма, потом владела инициативой и спокойно удержала победный счет. В рамках 22 тура, снова в гостях каталонцам удалось добиться волевой победы (1:0) в гостях у «Алавеса», а автором победного гола стал Френки Де Йонг, который сделал это с передачи Торреса на 87 минуте матча.

Потрясающая зрелищная игра выдалась на 23 тур Ла Лиги, где каталонцы обыграли «Атлетико Мадрид» (4:2). Пропустив первыми еще в первые 10 минут матча, «Барса» нашла в себе силы отыграться в течении 3 минут, а в последующем и закончить первый тайм ведя уже с разницей в 2 мяча в счете. И уже в начале второго тайма удалось забить и 4-ый мяч, на который мадридцы смогли ответить лишь 1 раз.

А разошлась миром каталонская команда в играх с «Гранадой» (1:1), где упустила победу на последних минутах матча. А в последнем сыгранном туре и с «Эспаньолом» (2:2), где уже удалось самим спастись от поражения на 96 минуте матча, где Люк Де Йонг сравнял счет.

Прогноз на матч «Валенсия» – «Барселона»

«Валенсия» и «Барселона» в последних пяти очных встречах показали следующий результат:

17.10.21 «Барселона» – «Валенсия» 3:1;

02.05.21 «Валенсия» – «Барселона» 2:3;

19.12.20 «Барселона» – «Валенсия» 2:2;

25.01.20 «Валенсия» – «Барселона» 2:0;

14.09.19 «Барселона» – «Валенсия» 5:2.

Последние две очные встречи за каталонцами и забивали команды друг другу в последних трех очных встречах и игры были всегда результативными. Я думаю и эта встреча не станет исключением и обе команды нас порадуют красивыми забитыми голами и зрелищной игрой, но все же вероятнее всего команды разойдутся миром, или кто-то из них победит с минимальным преимуществом в игре.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Валенсия» – 3.60;

Победа «Барселона» – 1.99;

Ничья – 3.55;

Обе забьют-да – 1.63;

ТБ (2,5) – 1.80;

ИТБ1 (0,5) – 1.39;

Ф1 (1,5) – 1.27.

Вероятный исход: Обе забьют-да, ТБ (2,5), ИТБ1 (0,5), Ф1 (1,5).

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Где смотреть Валенсия – Барселона