Червиченко о Валиевой: «Американцы, канадцы свою мерзотную задумку не выполнили, но удалось обвинить Россию во всех грехах, поднять волну»

Бывший владелец «Спартака» высказался о допинговом скандале с фигуристкой .

– Очень хотели, но не смогли найти за что зацепиться и спортсменку допустили. Я вообще не понял, как дело может рассматривать судья, страна которого напрямую заинтересована в негативном исходе. Может, решили показать, что они честнее всех. Но на мой взгляд, у них не было никаких шансов прибодаться к нашей девочке.

Ее спас возраст, до 16 лет она является «защищенным лицом». Но все равно свою поганку они сделали – хоть и не до конца, но наполовину: перед стартами оказали психологическое воздействие и вывели из равновесия претендентку на золото. По полной программе свою мерзотную задумку не выполнили, но удалось поднять волну, в очередной раз обвинить Россию во всех грехах.

– Они – это американцы?

– Те, кто напрямую заинтересован в результатах соревнования – американцы, канадцы. Думаю, они изначально готовили эту пакость Валиевой. Они же и начали эту тему разгонять.

– Должны ли быть наказаны те, по чьей вине запрещенные вещества попали в организм Валиевой?

– Обязательно. Но очень сложно понять, как это произошло. Здесь можно рассматривать абсолютно все версии – от чьего-то совета это принять до случайного попадания. Это могли сделать и друзья-товарищи по команде, чтобы снять ее с пробега. Спектр версий огромен, и я не понимаю, как докопаться до истины.

На тренировке ты берешь бутылку с водой, пьешь и не задумываешься, кто тебе ее поставил – может, это сделал твой недруг, который туда что-то намешал. Все может быть, и поэтому многие команды прилетают со своей едой, водой и не берут продукты в отелях. Есть опасность таких провокаций или нечистоплотных действий.

В то же время если бы мы говорили о реальном допинге, который усиливает функционал спортсмена и дает ему преимущество перед другими, тогда понятно – надо было бы копаться в тренерском штабе, проверять тех, кто ее сопровождает. Но когда речь идет о препарате, который бабушки пьют, любые версии возможны.

– Когда закончится тема России и допинга?

– Пока мы будем выигрывать, она никогда не закончится. Либо пока аналогичный скандал не раздуется против наших прямых конкурентов. Но в ближайшее время это невозможно, потому что WADA – это ручная собачонка американцев, ей крутят как хотят. Инструмент в их руках и за последние годы они научились им пользоваться, манипулируют при любой возможности, – сказал Червиченко.