Ковтун о деле Валиевой: «После этого, мне кажется, с нами скорее восстановят отношения. Я имею в виду выступления под своим флагом и гимном»

Трехкратный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( ) допустить российскую фигуристку до личного турнира Олимпиады-2022.

В допинг-пробе Валиевой, взятой 25 декабря на чемпионате России, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

– Почему-то мне изначально верилось, что все так и будет. Было ощущение, что все разрешится, и справедливость восторжествует. Я думаю, что теперь вся эта ситуация даже может сыграть Камиле на руку, пойти в плюс. То есть, может быть, она на личных соревнованиях будет по-спортивному злее.

Потому был резонанс на весь мир. Считаю, что это не плохо. Потому что после всего этого, мне кажется, с нами уже скорее восстановят те отношения, которые были. Я имею в виду выступления под своим флагом и гимном. Мне кажется, это может помочь.

– То есть у вас нет опасений, что история может получить продолжение после выступления Валиевой в одиночном турнире? Просто в последние годы нередко было так, что, казалось бы, какой-то вопрос в отношении наших спортсменов уже решен, но затем ситуация получала продолжение.

– Знаете, мне кажется, те, кто это делает, не хотят выглядеть совсем клоунами. Сколько можно? Уже и официальное заседание было. И понятно любому человеку в мире, что-то, что у нее нашли, не дает никаких преимуществ. И это не было умышленным применением допинга для победы. То есть это просто так сложились обстоятельства, и за это дергают.

Если решение принято, то, думаю, оно таковым и останется. По крайней мере, я надеюсь на это. Вы же понимаете, что все что угодно может быть. Потому что мы российские спортсмены, нам ошибаться нельзя. Вообще никогда. Надоело вообще все это. Хочется, чтобы все нормализовалось, и мы выступали с флагом и гимном, – сказал Ковтун.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти