«Возмущает, что Валиеву все бросили. Черт с ней, с медалью. Командный турнир фигуристов ничего не значит». Андронов об Олимпиаде

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России Алексей Андронов Олимпиада-2022 Камила Валиева Футбол

Комментатор Алексей Андронов поделился мнением о допинговом скандале с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Меня возмущает, что все ее бросили. Уже черт с ней, с этой даже золотой медалью. В конце концов, командный турнир в фигурном катании ничего не значит.

Но она же главный претендент в личных соревнованиях. Самое главное – их век совсем короткий», – сказал Андронов.

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