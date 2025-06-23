Ромащенко возглавил «Урал»

Мирослав Ромащенко стал тренером «Урала».

Клуб из Екатеринбурга объявил о назначении 51-летнего специалиста на пост главного тренера. Предсезонная подготовка «Урала » под руководством Ромащенко начнется 25 июня.

Ромащенко входил в тренерский штаб Олега Шатова в «Урале» с января 2025 года. В минувшем сезоне команда не смогла выйти в Мир РПЛ , уступив «Ахмату» в стыковых матчах.

Ранее бывший футболист «Спартака» входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», «Легии», «Динамо», «Ференцвароше», а также в сборных России и Казахстана.

Фото: t.me/fc_uralEkb