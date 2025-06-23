Ромащенко возглавил «Урал»
Мирослав Ромащенко стал тренером «Урала».
Клуб из Екатеринбурга объявил о назначении 51-летнего специалиста на пост главного тренера. Предсезонная подготовка «Урала» под руководством Ромащенко начнется 25 июня.
Ромащенко входил в тренерский штаб Олега Шатова в «Урале» с января 2025 года. В минувшем сезоне команда не смогла выйти в Мир РПЛ, уступив «Ахмату» в стыковых матчах.
Ранее бывший футболист «Спартака» входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», «Легии», «Динамо», «Ференцвароше», а также в сборных России и Казахстана.
Фото: t.me/fc_uralEkb
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Урала»
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