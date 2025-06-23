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Министр иностранных дел Венгрии: «Буду счастлив, если российские команды вернутся в международные турниры. Спорт не имеет ничего общего с геополитикой»

Министр иностранных дел Венгрии поддержал идею матча «Спартака» и «Ференцвароша».

– Я верю, что спорт не имеет ничего общего с геополитикой. Я буду счастлив, если российские команды вернутся в международные соревнования. Однажды это случится. Уверен, что молодые и голодные команды покажут что-то красивое.

Российский футбол на хорошем уровне. Играть против российских команд — хорошая подготовка.

– «Ференцварош» или «Спартак»?

– «Ференцварош», без вопросов, – сказал Петер Сийярто в кулуарах ПМЭФ-2025.

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoФеренцварош
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Петер Сийярто
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