Ральф Рангник: «Когда ведешь 1:0 и соперник сравнивает в 3 играх подряд, это влияет на уверенность. Игроки – люди, а не роботы»

Главный тренер высказался о психологии игроков.

«Конечно, когда ты ведешь 1:0 в трех матчах подряд, и в каждом из них соперник сравнивает счет, это влияет на психологию игроков. Говорят, что мы должны были вести 2:0 или 3:0, но в итоге счет 1:1. Это, очевидно, влияет на сознание игроков. Они люди, а не роботы. Пропустив, не нужно играть так, как мы действовали против «Бернли», «Боро» или «Саутгемптона».

Если ты быстро пропускаешь после перерыва, то, как все могут понять, это влияет на уверенность игроков, и да, конечно, я говорил с Сашей [психологом «МЮ»] об этом. Единственное, что мы можем сделать, – разговаривать с игроками один на один и со всем составом, а также думать о том, как забить второй или третий мяч.

Главная цель – играть более эффективно, чтобы забивать второй, третий и просто убивать интригу. Это основное. Мы создаем достаточно моментов для этого. Но даже если этого не происходит, нужно придерживаться плана на игру, сохранять уверенность и тактическую дисциплину. Это другой вопрос, который нам надо решить. Это я и имею в виду, когда говорю о следующем шаге», – сказал Рангник.