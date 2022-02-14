Почеттино о Месси: «Лучший игрок мира. Лео никогда не станет искать оправдания, но он не играл нигде, кроме «Барсы». Нужно привыкнуть к новому месту»

Главный тренер «ПСЖ» перед игрой с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о нападающем .

«Нет сомнений: Лео – лучший игрок мира, и он принесет много радости и фанатам клуба. Он сделает то, что умеет, как и всегда.

Но из-за травм и вызовов в сборную, куда его приглашали каждый месяц, время на адаптацию сократилось. Месси никогда не станет искать оправданий, как и мы. Но он никогда не играл нигде, кроме «Барселоны». Когда ты переходишь в новый клуб, нужно пройти через этот естественный процесс и привыкнуть к новому месту.

Травмы, переезды, отсутствие постоянного контакта с партнерами означают, что время на адаптацию к команде увеличивается, поэтому на возвращение Месси к лучшей форме ушло время», – сказал Почеттино в интервью El País.