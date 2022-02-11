Почеттино о Месси: «Зверь, который хочет выиграть все. Это его ДНК. Борьба за победы – в его генах»

Главный тренер Маурисио Почеттино высказался о нападающем .

– Заметили ли вы у Месси голод до победы в Лиге чемпионов? Говорят, что он не мотивирован, что Лига 1 слабее... Заметили ли вы у Месси этот взгляд, говорящий: «Мистер, мы должны выиграть Лигу чемпионов в этом году. Для этого я пришел»?

– Все знают Лео Месси. Он провел 20 лет в Испании, в «Барсе». Борьба за победы – в его генах, он любит это сильнее всего. Это зверь, который хочет выиграть все. Он хочет побеждать даже на тренировках.

Не сомневаюсь, что он хочет выигрывать и здесь. Это в его генах. Это его ДНК, – сказал Почеттино.

Маурисио Почеттино: «Месси – гений. Такие игроки рождаются раз в 100 лет. Он еще покажет лучшую версию себя»