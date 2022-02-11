Главный тренер «ПСЖ» рассказал, сложно ли ему работать с , и .

«Правда в том, что ничего не бывает легко. Любому тренеру такое непросто.

Мы часто улыбаемся друг другу. Сегодня любой игрок из любой команды, находящийся на любом уровне... Им не нравится уходить с поля. Они злятся на тренеров, на партнеров по команде. Когда ты на каждой тренировке видишь их скромность и приверженность команде... Мы говорим об игроках, которые были лучшими на протяжении многих лет. Это делает счастливым.

Это не так уж и легко, но и не так сложно, как люди себе это представляют, не зная на самом деле, каково с ними работать. Все-таки больше нет тренеров, которые работали с тремя этими игроками (смеется).

Нет книги или пособия, которые расскажут тебе, как с ними работать. Это что-то новое, что-то, созданное силами , и мы должны уметь днем за днем правильно относиться к этим художникам мяча.

Если мы сможем наилучшим образом поработать с ними, то все будет прекрасно», – сказал Почеттино.