Маурисио Почеттино: «Месси – гений. Такие игроки рождаются раз в 100 лет. Он еще покажет лучшую версию себя»

Главный тренер «ПСЖ» высоко отозвался о форварде .

– Из-за травм, ковида, матчей за сборную Аргентины казалось, что Месси не показывает лучший футбол. Сейчас все изменилось, он поучаствовал в 13 забитых мячах . Как Месси вписался в игру?

– Лео – гений. Это что-то экстраординарное. Такие игроки рождаются раз в 100 лет. То, что он дал команде, – невероятно, учитывая обстоятельства, в которых он оказался сразу после перехода. Ему не очень везло с внешними факторами, но он спокойно с этим справлялся.

Сейчас наступает лучший момент для Месси. Он очень взрослый. Лео подходит к решающей стадии сезона в лучшей форме. У меня нет сомнений, что он покажет лучшую версию себя, – сказал Почеттино.

Статистику 34-летнего аргентинца можно изучить здесь.