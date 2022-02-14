Месси не жалеет о переходе в «ПСЖ». Лео и его семье комфортно в Париже

Нападающему Лионелю Месси комфортно в .

Как пишет RMC Sport, ссылаясь на родственников аргентинца, Месси хорошо чувствует себя в Париже и совсем не жалеет о переходе в «ПСЖ». Отмечается, что Лео быстро адаптировался к жизни в Париже.

Вместе с семьей Месси нередко ходит в рестораны. Например, недавно они посетили рестораны, расположенные на Эйфелевой башне и рядом с Триумфальной аркой.

Семья Месси привыкла к жизни в Париже и активно вовлечена в местную жизнь. Так, сыновья футболиста занимаются спортом.

В этом сезоне 34-летний форвард забил 7 голов и отдал 7 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика – здесь.