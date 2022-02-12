У Месси в «ПСЖ» 10 (3+7) очков по системе «гол+пас» в 10 последних матчах

Теги Ренн ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сделал голевую передачу во вчерашнем матче Лиги 1 против «Ренна» (1:0).

Аргентинец напрямую поучаствовал в 10 голах парижан в 10 последних матчах. На этом отрезке Месси забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

Полную статистику 34-летнего форварда можно изучить здесь.

Следующую игру «ПСЖ» проведет во вторник, 15 февраля. Соперником французского клуба по 1/8 финала Лиги чемпионов станет «Реал».

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