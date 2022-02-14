«ПСЖ» не проявлял интереса к Роналду, контактов с форвардом «МЮ» не было

Нападающий не перейдет в «ПСЖ».

Вопреки разнообразным слухам, 37-летний португалец не контактировал с парижанами.

По данным As, не проявлял интереса к Роналду, так как сосредоточен на решении вопроса относительно будущего .

Несмотря на плохие отношения с тренером , Криштиану не собирается покидать «МЮ».

Форвард не забивает за «МЮ» в 2022 году – 6 матчей подряд. Статистику игрока можно изучить здесь.

«Роналду спросил: «Почему заменен я, а не кто-то из молодых?» Ответ пришел через 5 минут». Воспитательный монолог Рангника

Роналду не забивает уже шесть матчей подряд. В этом мире что-то сломалось