«ПСЖ» не проявлял интереса к Роналду, контактов с форвардом «МЮ» не было

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдет в «ПСЖ».

Вопреки разнообразным слухам, 37-летний португалец не контактировал с парижанами.

По данным As, «Пари Сен-Жермен» не проявлял интереса к Роналду, так как сосредоточен на решении вопроса относительно будущего Килиана Мбаппе.

Несмотря на плохие отношения с тренером Ральфом Рангником, Криштиану не собирается покидать «МЮ».

Форвард не забивает за «МЮ» в 2022 году – 6 матчей подряд. Статистику игрока можно изучить здесь.

«Роналду спросил: «Почему заменен я, а не кто-то из молодых?» Ответ пришел через 5 минут». Воспитательный монолог Рангника

Роналду не забивает уже шесть матчей подряд. В этом мире что-то сломалось

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