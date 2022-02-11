Анчелотти о «ПСЖ»: «Надеюсь, Бензема и Неймар сыграют – тогда матч будет максимально увлекательным. У нас хорошие ощущения насчет Карима»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии нападающего Карима Бензема перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«Надеюсь, что лучшие игроки, такие как Бензема и Неймар, сыграют. Если лучшие игроки сыграют, то матч будет максимально увлекательным.
Самое главное – здоровье игрока. Если есть хоть какой-то риск для Бензема, мы на это не пойдем. Нужно все хорошо оценить. Если он сыграет во вторник, значит, риска нет.
У нас хорошие ощущения [насчет возможности участия Бензема]. Посмотрим, будет ли он тренироваться с командой в воскресенье или понедельник. Все решится в эти дни», – сказал тренер.