Винисиус о Бензема: «Таких игроков я видел только в видеоиграх, его класс поражает»

Вингер Винисиус Жуниор высказался об игре за «Реал» с форвардом Каримом Бензема.
О своем игровом стиле и «Реале»
«Мой стиль диктуется моим характером. Я не боюсь допускать ошибки и, если что-то не получается, продолжаю пытаться. Я играю с удовольствием.
Полагаю, я добился большого прогресса, но могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих футболистов, которые здесь играют.
Я очень счастлив, ведь все здесь по максимуму стараются мне помочь, чтобы я прибавлял как можно быстрее и приносил команде пользу».
О Бензема
«Это прекрасный человек и великий игрок. Он делает все возможное, чтобы помочь мне на поле и за его пределами. Он что-то подсказывает, но, понятно, чаще делает это на поле.
Играть с таким партнером – это мечта. Таких игроков я видел только в видеоиграх, его класс поражает. Думаю, я никогда не играл с форвардами подобного уровня. Он отличается от других и дает команде очень много. Когда его нет на поле, команде его не хватает.
С самого начала он верил в меня и поддерживал. Я освобождал ему зоны, и он делал для меня то же самое. Мы стараемся довести взаимопонимание до идеала, чтобы добывать победы для клуба.
Он помогает мне больше ассистировать, больше забивать и приносить большую пользу команде», – сказал бразилец.
Связка Винисиуса и Бензема – топ! Помогают старые конспекты Зидана и Анчелотти, опыт Карима в паре с Роналду и реализация Жуниора