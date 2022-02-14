Винисиус о Бензема: «Таких игроков я видел только в видеоиграх, его класс поражает»

Вингер Винисиус Жуниор высказался об игре за с форвардом .

О своем игровом стиле и «Реале»

«Мой стиль диктуется моим характером. Я не боюсь допускать ошибки и, если что-то не получается, продолжаю пытаться. Я играю с удовольствием.

Полагаю, я добился большого прогресса, но могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих футболистов, которые здесь играют.

Я очень счастлив, ведь все здесь по максимуму стараются мне помочь, чтобы я прибавлял как можно быстрее и приносил команде пользу».

О Бензема

«Это прекрасный человек и великий игрок. Он делает все возможное, чтобы помочь мне на поле и за его пределами. Он что-то подсказывает, но, понятно, чаще делает это на поле.

Играть с таким партнером – это мечта. Таких игроков я видел только в видеоиграх, его класс поражает. Думаю, я никогда не играл с форвардами подобного уровня. Он отличается от других и дает команде очень много. Когда его нет на поле, команде его не хватает.

С самого начала он верил в меня и поддерживал. Я освобождал ему зоны, и он делал для меня то же самое. Мы стараемся довести взаимопонимание до идеала, чтобы добывать победы для клуба.

Он помогает мне больше ассистировать, больше забивать и приносить большую пользу команде», – сказал бразилец.

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