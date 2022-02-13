Павел Недвед: «Мората – самый важный элемент в трио с Влаховичем и Дибалой»

Вице-президент перед игрой с «Аталантой» отметил роль в команде нападающего .

«О Морате говорят меньше, чем о других, но он самая важная деталь в трио [с Дибалой и Влаховичем], потому что идет на жертвы, знает, как придержать мяч, усердно работает и создает свободное пространство.

Если это трио и выходит на поле вместе, то потому, что тренер ценит то, что все они готовы идти на жертвы для того, чтобы схема работала. Иначе их бы в составе не было», – сказал Недвед.

«Юве» сыграет с «Аталантой» сегодня, начало матча – в 22:45 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.