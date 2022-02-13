Виктор Онопко: «Галицкий бодр, в хорошем настроении, в курсе всех последних футбольных событий»

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко рассказал, как себя чувствует владелец Сергей Галицкий.

– Фарке заявил, что постарается финишировать не ниже пятого места. Насколько это реально?

– Я бы не назвал такую задачу запредельной. По крайней мере, сегодня «Краснодар» располагает вполне качественными игроками, которым по силам ее решить. И если Фарке удастся помочь им взять на вооружение ту игру, которую они показали в первой половине матча с «Мальме», то эта цель может стать реальностью. Кстати, на этот счет также полон оптимизма.

– Удалось с ним пообщаться?

– Да, перед встречей «Локомотива» с «Гетеборгом» и в перерыве последнего матча «Краснодара». Сергей Николаевич бодр, в хорошем настроении, в курсе всех последних футбольных событий, происходящих в мире и в Марбелье.

Просматривает здесь матчи, бывает на тренировках, много и с гордостью рассказывает о своей академии. И сейчас очень хвалит ее выпускника, молодого опорника , который на глазах растет рядом с опытным Крыховяком, – сказал Онопко.

«В гробу карманов нет». Галицкий прервал молчание: он серьезно болеет и все еще мечтает об 11 воспитанниках