Шнякин о Черданцеве: «Галицкий сказал: «Передайте своему газпромовскому дружку, что можно и не стелиться так в эфире». Потом он пересмотрел матч и извинился»

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, как владелец «Краснодара» отреагировал на работу после игры с (2:3) в 2019 году.

«Помните, когда и «Зенит» перестрелку устроили, а «Зенит» выиграл 3:2?

Черданцев орал, я внизу тоже орал рядом. Причем, хочу обратить внимание, Черданцев орал и в ту, и в другую сторону. Просто разрывал, чисто эмоционально очень круто соответствовал той сумасшедшей игре.

Матч заканчивается, «Краснодар» проигрывает, я иду интервью брать. Вдруг Галицкий появляется на большом взводе: «Дмитрий, спасибо вам за работу, но передайте своему газпромовскому дружку, что можно и не стелиться вот так в эфире».

Я сказал, что передам, но, естественно, не стал ничего Юре говорить – потому что он тоже заведенный и еще сильнее заведется. Решил, что буду у себя это копить в голове.

В итоге проходит две недели, мне пишет кто-то из помощников Галицкого: «Дим, такая история, Сергей Николаевич переслушал и пересмотрел репортаж, признает свою ошибку и извиняется за то, что сказал. Черданцев прокомментировал эмоционально в обе стороны».

По-моему, прекрасный штрих, характеризующий Сергея Николаевича», – сказал Шнякин.