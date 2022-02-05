Шалимов о Галицком: «Один раз я ему назвал состав на игру, но он попросил больше так не делать»

Главный тренер «Урала» вспомнил о периоде работы в и других своих клубах.

– За время тренерской карьеры вы поработали с интересными и яркими руководителями. Кирсан Илюмжинов – в , – в «Краснодаре», – в , – в «Урале». В общении ни с кем трудностей не возникало?

– Со всеми у меня хорошие отношения, почему они должны быть плохими. Кадырова, например, я не видел ни разу. Такое время было, что отсутствовал результат, и он чуть подостыл к команде, когда я там работал. А Сергея Николаевича я знаю с 2000 года, у нас и во время совместной работы были хорошие отношения – мы созванивалась, встречались. Кирсан Николаевич тоже всегда интересовался футболом.

– Действительно Галицкий настолько погружен в футбол, что советуется с тренерами по составу?

– Один раз я ему назвал состав на игру, но он попросил больше так не делать, потому что хочет сам подумать, каким он будет, какие замены могут быть во время игры. Поэтому по составу он никогда мне ничего не говорил. Конечно, Сергей Николаевич погружен в игру, часто приезжал на тренировки, смотрел со стороны. После матчей с ним общались регулярно.

– В общении с ним вы воспринимали его как президента клуба или чувствовалось, что Галицкий говорит на языке тренера?

– Конечно, как с руководителем клуба. У него есть свои мысли по футболу, говорит он об игре очень грамотно, – сказал Шалимов.