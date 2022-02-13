Моуринью о конфликте с игроками: «Я должен ходить с синяком под глазом и распухшим лицом, судя по историям, что я слышал»

Главный тренер «Ромы» высказался об атмосфере в команде перед игрой 25-го тура Серии А против .

«Исходя из тех историй, что я слышал, кто-то мог ждать, что я приду на пресс-конференцию с синяком под глазом и с распухшим от ударов лицом. Это большая ложь.

История о расколе между мной и игроками – полная ложь. После игры мы поговорили, проанализировали все и поработали над ошибками. Так я и работаю», – сказал Моуринью.

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