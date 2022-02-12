Жозе Моуринью: «Игроки сказали, что довольны моими методами. Между нами нет секретов, я все говорю в лицо и приглашаю их к диалогу»

Главный тренер «Ромы» рассказал об отношениях с игроками команды перед матчем против «Сассуоло» в 25-м туре Серии А.

После поражения от «Интера» тренер сказал футболистам: «Вы обосрались в первые 10 минут. Отсутствие яиц и индивидуальности – худший недостаток мужчины».

«Игроки сказали мне, что они довольны моими методами работы. Между нами нет секретов, я все говорю им в лицо и предлагаю игрокам вступить в диалог. Все говорили мне, что не хотят, чтобы я менялся, поэтому я сказал им, что не изменюсь.

Вы говорите, что я выпускаю пар, но неужели вы думаете, что я не должен упрекать Ибанеса, Карсдорпа, Манчини или Смоллинга? Мы поговорили после игры, проанализировали ошибки и поработали над ними. Вот как я работаю.

Теперь задавайте мне вопросы о «Сассуоло», или я уйду», – сказал Моуринью.