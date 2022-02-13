Анфиса Резцова о победе в эстафете: «Ну просто красавцы! Настоящие мужики! Все выложились по максимуму, почти для всех это была гонка жизни»

чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала победу российских лыжников в эстафете на Олимпийских играх.

Олимпийское золото завоевали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Ну просто красавцы! Настоящие мужики! Исторический день в российских лыжах, 40 лет не было такого. Все парни выложились по максимуму, почти для всех это была гонка жизни.

Очень радостно за Серегу Устюгова, он достоин этого олимпийского золота», – сказала Резцова.

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