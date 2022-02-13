Тренер сборной Норвегии Носсум: «Российская команда бежала быстрее нас на трех из четырех этапов и была действительно хороша»

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум прокомментировал выступление сборной Норвегии в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине, где норвежцы финишировали вторыми, уступив России.

«Проиграть мужскую эстафету – разочарование в любом случае. Это причиняет боль. Российская команда бежала быстрее нас на трех из четырех этапов и была действительно хороша. Тем не менее, досадно не выиграть», – сказал Носсум.

«Россия была лучше нас сегодня, так что мы должны просто поздравить их с этим выступлением», – отметил Пол Гульберг, выступавший на втором этапе.

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