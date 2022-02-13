Тренер сборной Норвегии Носсум: «Российская команда бежала быстрее нас на трех из четырех этапов и была действительно хороша»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Олимпиада-2022 Пол Гульберг Эйрик Мюр Носсум Лыжи

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум прокомментировал выступление сборной Норвегии в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине, где норвежцы финишировали вторыми, уступив России.

«Проиграть мужскую эстафету – разочарование в любом случае. Это причиняет боль. Российская команда бежала быстрее нас на трех из четырех этапов и была действительно хороша. Тем не менее, досадно не выиграть», – сказал Носсум.

«Россия была лучше нас сегодня, так что мы должны просто поздравить их с этим выступлением», – отметил Пол Гульберг, выступавший на втором этапе.

Россия расправилась с Норвегией уже на первом этапе эстафеты! Это сделал Червоткин, который чувствовал вину за провал на Олимпиаде-2018

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные